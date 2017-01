Depois de conferir o editorial de peças com muita renda, será quase impossível não ser mais uma (ou ainda mais) apaixonada por esse tecido clássico

Por: Márcia Mendes: Da Redação

Em 15 de janeiro, 2017 - 06h00 - Mulher

A renda tem de tudo um pouco: sensualidade, romantismo, charme e ousadia. Pode ser devido a isso que seja quase uma paixão universal feminina, pois difícil é encontrar uma mulher que não tenha pelo menos uma peça rendada, com um detalhe que seja. Com ar de leveza, o tecido é super versátil, podendo ser usado em produções de dia ou de noite. Por ser um tecido clássico, a renda resiste às tendências de moda e sempre está em alta. Em temporadas como essa, ganha ainda mais evidencia. Um exemplo disso foi a escolha do look do Réveillon de diversas fashionistas, que investiram na transparência para a virada, como as blogueiras Thássia Naves e Lalá Rudge e as atrizes Marina Ruy Barbosa e Giovanna Ewbank. Por aqui, a digital influencer Geruza Fonseca também apostou no modelito.

Para o verão, uma tendência que vem forte são as peças longas que surgem com renda, como detalhes ou mesmo revestindo a peça inteira. O tecido promete aparecer em tons claros e delicados, como o branco, off-white, tons pastéis e tons terrosos suaves.