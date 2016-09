Abandonada pelos comparsas, assaltante usou uma faca para dominar funcionária de agência de viagens

Em 10 de setembro, 2016

Uma mulher ficou sob a mira de uma faca por cerca de meia hora, ontem, no bairro da Pedreira, em Belém, após um assalto frustrado por policiais militares. A vítima foi uma agente de viagens de 48 anos. Ela estava no interior da empresa MilhasTur, localizada na avenida Doutor Freitas, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, na companhia do marido, que também trabalha no local, quando dois homens - portando armas de fogo - e uma mulher iniciaram o assalto. Os dois homens conseguiram fugir, mas Jenifer Batista dos Santos, de 22 anos, se armou com uma faca de serra para fazer a funcionária refém. A negociação para a liberação da vítima levou cerca de meia hora. Ninguém foi ferido.

A vítima, que terá o nome preservado, relatou que os três ladrões chegaram ao local se fazendo passar por clientes interessados em comprar passagens de avião.

