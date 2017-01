Raquel Martins de Souza, de Manaus, negou que a droga encontrada fosse sua

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 15h10 - Polícia

Uma mulher foi presa em flagrante na noite de ontem, 17, portando uma mala com aproximadamente onze quilos de maconha tipo Skunk, durante as fiscalizações da Operação Sentinela da Polícia Federal.

A manauara Raquel Martins de Souza Machado, 23 anos, estava no navio que vinha de Manaus e havia parado no município de Óbidos, por volta das 15h, quando foi o local foi vistoriado. Raquel já demonstrava atitudes suspeitas a partir do momento que os agentes entraram no navio. Ao abrirem a bagagem dela, os policiais encontraram a droga embalada em dez tabletes.

Segundo a Polícia Federal (PF), logo após chegarem em Santarém, todos os passageiros desembarcaram e os tripulantes identificaram uma mala abandonada, com características semelhantes a mala apreendida. Ao ser aberta, foi encontrado onze quilos da mesma droga embalada em tabletes.

As drogas foram levadas pela Polícia Federal de Santarém, responsável pelo recolhimento do material. A acusada negou a posse desta segunda mala, e como não havia indícios de propriedade, foi aberto um novo inquérito para registrar a apreensão.

Raquel foi conduzida até a Delegacia de Polícia Federal de Santarém onde foi ouvida e lavrado o termo de flagrante delito. O material apreendido será periciado.