Bandidos iniciaram uma troca de tiros. Os três assaltantes foram atingidos, porém dois morreram no hospital.

Por: Redação ORM News

Em 06 de fevereiro, 2017 - 09h52 - Polícia

Uma mulher foi feita refém em sua residência na noite deste domingo, 5, no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém.

A mãe da vítima foi informada pela própria filha, que aproveitou um momento de distração dos assaltantes para mandar uma mensagem, que três homens estavam dentro de sua casa e a fizeram refém.

A mãe da vítima avisou os policiares da Rotam que estavam passando pelo local sobre o caso. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram o veículo da vítima com um dos assaltantes dirigindo e outros nos bancos de trás. Como perceberam a viatura chegando na direção deles, os acusados iniciaram uma troca de tiros, no qual dois bandidos foram atingidos. Eles foram levados para o Hospital Municipal da cidade, mas dois morreram. O terceiro acusado continua no hospital.

Foram apresentados na delegacia de Marituba os pertences encontrados com os acusados, junto com o veículo da vítima.