Vítima foi atacada quando seguia para o trabalho por denunciar homem que tentou estuprar a filha dela

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Carlito Ramos da Costa tentou estuprar uma criança de 8 anos de idade, na última sexta-feira. E na manhã de ontem, ele aplicou sete golpes de faca contra a mãe da menina, Camila Verônica do Carmo, 31, como forma de vingança por ela ter registrado boletim de ocorrência na polícia. Ele chegou a falar em depoimento à polícia que só não matou a mulher em virtude de a faca ter quebrado. Até o final da manhã de ontem, o quadro de saúde de Camila era considerado grave. Ela está internada em uma unidade de saúde da capital paraense.

A irmã da vítima, Aline do Carmo, foi até a Seccional Urbana do Guamá na manhã de ontem, para acompanhar o procedimento de flagrante contra Carlito. Ela disse que o criminoso era vizinho de sua irmã, no bairro do Guamá.

