Vítima parou em uma casa para pedir um copo d'água e foi executada por dois homens

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 22h35 - Polícia

Na noite desta terça-feira (17), uma mulher identificada como Cassandra Brito Araújo, 33 anos, foi morta a tiros na Rua São Pedro, no Jardim Sideral, em Belém.

De acordo com informações de um morador, Cassandra estava caminhando próximo à Avenida Brasil quando parou em uma casa para pedir um copo d’água. Quando o homem, que não quis se identificar, entrou para buscar a água, duas pessoas se aproximaram e dispararam contra a mulher. O morador ainda tentou prestar socorro, mas Cassandra não resistiu aos ferimentos e morreu no pátio da residência.

Segundo o Capitão Sérgio do 24º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi casada com um traficante conhecido da região. Após o fim do relacionamento, Cassandra foi morar com outro homem, também traficante. A polícia trabalha com duas hipóteses: crime passional ou acerto de contas. Até o momento da publicação, nenhum suspeito havia sido identificado.