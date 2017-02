A suspeita é de que ela estivesse envolvida com tráfico de drogas

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 07h49 - Polícia

Uma mulher, identificada como Maria do Socorro Figueiredo Vasconcelos (48), e um homem, que não teve o nome divulgado, foram vítimas de um duplo baleamento no bairro do Jurunas, mais precisamente na passagem Vila nova, entre as travesssa Honório José dos Santos e Carlos de Carvalho. Os tiros, que de acordo com as primeiras informações repassadas a policiais militares, foram disparados por uma pessoa que estava em um carro de cor prata, atingiram fatalmente Maria. O homem que estava com ela foi baleado no ombro e encaminhado para o Pronto Socorro Municipal do Guamá. Até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A principal linha de investigação do caso, segundo a polícia civil, será envolvimento com tráfico de drogas, pois, populares da região afirmam que Maria fazia tratamento contra dependência química. Ainda de acordo com a polícia civil, moradores das proximidades dizem que os dois estariam voltando de uma festa quando foram surpreendidos pelo assassino, por volta das 4h da madrugada de ontem (19). Mas, os detalhes sobre o crime se restringem a essas informações, principalmente porque o endereço onde tudo aconteceu é considerado um ambiente de "área vermelha" e, por medo de represálias, é normal que possíveis testemunhas prefiram não se pronunciar.

A polícia civil irá entrar em contato com a vítima que foi baleada para tentar obter mais informações que possam esclarecer o caso.