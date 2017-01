Boleto do IPVA foi achado por moradora perto de lotérica no interior de SP

Por: G1

Em 15 de janeiro, 2017 - 15h05 - Brasil

Uma comerciante de Jaboticabal (SP) comoveu os moradores da cidade após ela realizar uma postagem em uma rede social. Rosangela Aparecida Borges achou uma conta de IPVA na rua com o dinheiro pronto para pagar a dívida dentro do envelope. Ao notar que o proprietário havia perdido o documento, ela efetuou o pagamento e usou a internet para encontrar o dono e devolver o troco de R$ 2,00 que sobrou.

A conta pertencia à faxineira Leandra Aparecida de Souza. A moradora tem três filhas e havia separado o dinheiro quase contado para pagar o imposto de propriedade por sua moto. Ela afirma que saiu de casa com o dinheiro e conta guardados em sua cintura, mas deu falta do documento no meio do caminho.

“Cheguei no meu serviço e quando fui pegar na minha cintura não achei. Não estava lá e na hora eu não xinguei e nem nada, só pedi [ajuda] pra Deus porque eu não tinha de onde tirar [o dinheiro]”, afirma Leandra.

Longe dali, Rosangela deixava seu local de trabalho para ir até uma lotérica pagar uma conta. No meio do caminho, ela encontrou o IPVA perdido de Leandra. Ao verificar que o documento estava junto do dinheiro necessário para quitar a dívida, ela afirma que não teve dúvidas e resolveu ajudar a dona da conta.

“Não fiz mais que minha obrigação. Não era meu, era dela o dinheiro, era daquele boleto. Eu só fiz o favor de ir lá e pagar pra ela. Eu acho que não fiz nada demais e até estou surpresa com a repercussão porque não me custou nada. Minha consciência está tranquila”, afirma.

Curiosamente, Rosangela possui um carro e ela afirma que ainda não pagou seu IPVA porque não tem condições de quitar a dívida até o momento. “Não tenho como pagar por enquanto”, explica.

A campanha pelas redes sociais acabou dando certo e Rosangela e Leandra conseguiram se encontrar. Rosangela entregou o troco de R$ 2,00 à nova amiga, que só pode agradecer pela atitude. “Agradeço do fundo do meu coração, a minha vida é uma luta”, finaliza.