INFANTIL Peça do grupo Teatro da Juventude do Rio de Janeiro é encenada na capital paraense

Em 03 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

Quem já não viu a figura de um homem preocupado, chamando para a Arca que construiu, um casal de cada animal, com a missão de salvar as espécies ameaçadas pelo dilúvio? A história bíblica de Noé ganha um colorido especial na montagem do grupo Teatro da Juventude do Rio de Janeiro, que deu forma a um “flash” desse episódio, e criou um espetáculo que aborda o convívio do leão com o sapo, da onça com o papagaio, da cobra com o coelho. O espetáculo “O Macaco Cozinheiro da Arca de Noé” será apresentado em Belém, hoje, às 17h, e amanhã, às 10h30 e 17h, no Teatro Estação Gasômetro.