Educadora física e nutricionistas alertam sobre os riscos de projetos imediatistas

Por: Da redação

Em 15 de janeiro, 2017 - 10h56 - Saúde

O início do ano costuma aumentar o interesse das pessoas que buscam emagrecer e ter um corpo definido e musculoso. O chamado “projeto fitness” traduz a ansiedade na busca pelo corpo perfeito, mas pode ter resultados desastrosos ou desmotivadores se não for acompanhado por profissionais da área da saúde. De acordo com a educadora física e personal trainer Ana Paula Vasconcelos, de 25 anos, o mês de janeiro - com o pós-réveillon e o pré-Carnaval - é um dos períodos de maior número de matrículas nas academias.

A personal trainer diz que as três épocas de maior atividade são janeiro, os meses que antecedem o verão (maio e junho), e o período anterior às férias do final de ano, no mês de novembro. “Geralmente as pessoas largam facilmente também, com dois a três meses de treino, justamente quando começam a aparecer resultados”, relata. Ana explica que a mudança de rotina para as pessoas que começam a fazer exercícios deve ser gradual. “Tem exercícios que estão na moda. Só que cada corpo reage de forma diferente”, alerta.

Juliana Teixeira, de 22 anos, que também é nutricionista, destaca que a mudança de hábitos alimentares e de vida não é somente uma questão estética, mas ajuda a evitar doenças. “Uma má alimentação vai gerar doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, câncer, doenças intestinais”, acrescenta.

Lídia Cardoso, que também é nutricionista, recomenda que quem começou a fazer exercício procure um profissional. A alimentação também deve avaliar fatores como a saúde da pessoa e o tipo de exercício. Um dos principais riscos, avisa, são as dietas restritivas ou da moda, tiradas da internet ou de algum famoso que ja fez. “Temos que fazer uma dieta de acordo com a preferência alimentar e com a atividade física”, detalha.