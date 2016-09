Open Fight 17 terá seis lutas, com presença VIP do lutador do UFC, Iuri Marajó

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 19h30 - Artes Marciais

O município de Muaná, na região do Marajó, foi o palco escolhido para receber a 17ª edição do Open Fight, neste sábado (17). Será a estreia do evento no local e a noite ainda terá a disputa de cinturão entre Cisco e Macaquinho.

A programação conta com seis lutas principais, sendo cinco de MMA e uma Marajoara, e ainda terá a presença VIP do lutador paraense Iuri 'Marajó' Alcântara, que atua no UFC (Ultimate Fighting Championship) - maior evento de MMA do mundo -, além das Ringue Girls Dani Bastos e Andressa Nunes.

Todas as lutas serão no ginásio Rosimiro Marques, a partir das 19h. Veja o card completo abaixo!

Open Fight 17

Sábado (17), em Muaná

Cisco x Macaquinho

Miguel Martins x Leandro Guerreiro

Elielson x Jason

Baiano x Welington

Maiquinho x Edu Gaditas

Goiaba x Cícero (Marajoara)