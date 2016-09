Ator lançou filme ao lado de Taís Araújo e falou dos planos para fazer novela com Glória Perez

Por: Ego

Em 06 de setembro, 2016 - 08h30 - Celebridades

Mr Catra surpreendeu ao aparecer na pré-estreia do filme “O roubo da taça”, em que atua ao lado de ninguém menos que Taís Araújo, na noite dessa segunda-feira, 5, em São Paulo. Isso porque o cantor de funk emagreceu 25 quilos em seis meses com dieta e tratamento ortomolecular. “Agradeço à minha doutora, Fernanda Perez, que me deixou assim, fininho. Quero continuar esse trabalho com ela para ficar melhor para as meninas”, brincou ele.

Porém, Catra confessou que é mais uma questão de saúde, do que estética. “Você se sente melhor. As roupas vestem melhor, você acorda melhor, amarra melhor o tênis. Tudo melhora. E melhorou a performance em tudo”, completou ele, em uma resposta cheia de duplo sentido.

Será que com essa disposição total, o cantor, que tem 32 filhos e quatro netos, "fechou a fábrica"? “Eu duvido”, disparou ele, com sua risada característica.

Novela e sertanejo

Além de cinema, Mr Catra pode, em breve, ser visto em alguma novela. “Estamos estudando aí umas coisas”, disse ele, que está em contato com Glória Perez: “Vamos ver se ela escreve um papel para mim”.

Na música ele também vai explorar outros ritmos: “Estou trabalhando com a família do Cristiano Araújo, com o irmão dele, Felipe Araújo. Estou muito antenado com a música sertaneja, que me abraçou e merece uma atenção especial minha”, explicou ele, avisando: “Mas a pegada do funk continua (risos).”