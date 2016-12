Orla de Belém: Fiscalização era destinada a 12 locais, mas se surpreendeu com a quantidade

Por: Da Redação

Em 29 de dezembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Com a finalidade de coibir práticas criminosas, fiscalizar, vistoriar e garantir a proteção e a segurança dos passageiros que embarcam e desembarcam em Belém o Ministério Público do Pará realizaou na manhã de ontem uma operação em 12 portos da capital. Denominada “Porto Seguro”, a ação começou por volta das 5h30, e visou sobretudo combater portos clandestinos e o transporte irregular de passageiros. Duas equipes trabalharam em terra e duas se deslocaram pela água no trecho que vai do Pier das 11 Janelas, na Cidade Velha, até a Universidade Federal do Pará (UFPA), no Guamá.

Ficou constatado que há dezenas de portos clandestinos em Belém funcionando em péssimas condições de infraestrutura. Medidas conjuntas serão tomadas e permanecerá funcionando o porto que se adequar às normas.