Ex-presidente era o “comandante máximo” do esquema da Lava Jato, diz Ministério Público Federal

Em 15 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol afirmou que, segundo provas do MPF, Lula era o “comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato”.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.