Sérgio Fontes diz que não há previsão para ida de presos para CDPM2

Por: G1

Em 04 de janeiro, 2017 - 21h44 - Brasil

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) fez uma visita à Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, após a transferência de mais de 200 detentos. A estrutura do prédio foi criticada pelo procurador geral do MP, Pedro Bezerra.

Os presos estão divididos em quatro espaços da cadeia, como a capela e a enfermaria do prédio, segundo o MP. A Vidal Pessoa estava desativada deste outubro de 2016 e foi reaberta para a acomodação dos presos. "[Eles] estão muito amontoados porque as outras partes [da cadeia] não estavam em condições de recebê-los", comentou o procurador.

O G1 procurou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para que a pasta comente a informação de que os presos estão em uma capela e na enfermaria, mas ainda não obteve resposta.

De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, a transferências iniciada na segunda-feira (2) é uma medida de segurança. Até o momento, 278 foram transferidos do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), ambas no km 8 da BR-174, e a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Estrada do Puraquequara, km 2 do Ramal Bela Vista.

A visita foi acompanhada pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. Na entrada da Vidal Pessoa, ele falou à imprensa e disse que a situação dos presos é provisória, mas que não há prazo para o fim da estadia deles no local. Segundo o titular da SSP, os processo de acomodação dos presos deve ser feito em até 48 horas. "Ficarão, em média, sete presos por cela. Não serão permitidas visitas no fim de semana", explicou.

Fontes afirmou ainda que a intenção é que os presos fiquem na cadeia pública por até dois meses, período em que acabariam as obras do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2). "Nós esperamos que eles fiquem o menor tempo possível. O CDPM 2 está com 80% das obras concluídas. Esperamos que em dois meses, no máximo, o presídio fique pronto", comentou.

O MP visitou todas as celas. Segundo o procurador geral, as condições do local ainda não são as ideais. "Realmente não estão em condições melhores e dissemos isso a eles até porque o imóvel não estava preparado para receber esse tanto de gente. Os raios estão sendo objetos de limpeza, tirando os materiais antigos. Mas tem vazamento, as paredes estão cheias de umidade. Eles estavam querendo água e assistência médica. Providenciamos água e providenciaremos assistência médica, pois alguns vieram feridos", afirmou o procurador.

O procurador e o secretário foram juntos à cadeia. Na ocasião, o representante do MP-AM não falou onde os presos estavam acomodados. Ao G1, a informação sobre a capela e a enfermaria do prédio foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão.

Cadeia desativada

O cancelamento das atividades na Cadeia Pública Vidal Pessoa havia sido adiado três vezes. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visitou o presídio em 2010, e recomendou a desativação da unidade. Em 2013, uma nova vistoria foi feita no local. O CNJ indicou o fechamento da cadeia até dezembro do mesmo ano, mas a unidade continuou a receber detentos.

As condições precárias do prédio centenário foram apontadas em relatório CNJ e entregue ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e órgãos estaduais em julho de 2014. A recomendação para não receber novos presos não foi atendida e a unidade, que fica na Avenida Sete de Setembro, que seguiu em funcionamento até 11 de outubro.

Transferência como medida de segurança

O Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) foram as unidades que transferiram os internos à Vidal Pessoa por questões de segurança após as rebeliões no Amazonas.

A medida do governo consistiu em isolar os membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) dos outros presos da facção (Família do Norte), que comandaram o massacre que resultou na morte de 56 presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no domingo (1º).