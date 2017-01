Caminhada é um protesto contra a violência na capital

Por: Redação ORM News com informações de Vito Gemaque (O Liberal)

Em 10 de janeiro, 2017 - 20h00 - Belém

Cerca de 200 pessoas participaram da 11º Caminhada pela Paz e pela Vida na tarde desta terça-feira (10), organizada pela ONG Movimento Pela Vida (Movida) e outras entidades. O encontro reuniu parentes e amigos de vítimas da violência, que homenagearam os entes queridos através de uma caminhada que passou pelo bairro do Marco e São Brás.

Além de lembrar das vítimas, a passeata pretende pressionar a justiça para dar celeridade aos julgamentos dos acusados, que muitas vezes ainda não sentaram no banco dos réus. Os manifestantes estavam vestidos de branco, em alusão ao pedido de paz. Faixas e cartazes com a foto e os nomes das vítimas estavam sendo levados pelos presentes.

Segundo a diretora do Movida, Angélica Elmescany, a sociedade precisa se mobilizar para buscar a Justiça e leis mais duras nos crimes contra a vida humana. "É o que a gente acredita, enquanto não houver uma grande mobilização não vamos conseguir reverter este quadro no Brasil inteiro. No Brasil, o povo foi para a rua e houve renovação, ele precisa sim se manifestar. Enquanto, as leis continuarem brandas como estão, os assassinos não cumprirem as penas que lhes forem condenadas continuará muito fácil tirar a vida de alguém", destaca.