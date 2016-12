Treinador do Manchester United diz ser muito novo para se transferir para a China

Por: GE

Em 22 de dezembro, 2016 - 15h39 - Esporte

O rico futebol chinês não deve conseguir afastar José Mourinho da Inglaterra tão cedo. Os clubes vêm desembolsando grandes quantias em jogadores e técnicos estrangeiros, como o meia Oscar, do Chelsea, possivelmente pronto para se tornar o mais novo brasileiro na Superliga Chinesa, em uma transferência de 52 milhões de libras. O treinador do Manchester United, no entanto, está convencido que o seu futuro pertence à Premier League.

- O dinheiro da China é atrativo para todos, mas eu amo mais o meu futebol no mais alto nível. Muito novo, 53 anos, muito novo, muitos anos de futebol para ir para algum lugar como a China. Quero ficar no lugar que é mais difícil de vencer, então estou no lugar certo – disse, em declarações reproduzidas pela agência de notícias “Reuters”.

Mourinho afirmou querer continuar no United além dos três anos de seu contrato, embora tenha acrescentado que o clube ainda não ofereceu uma extensão de seu acordo atual.

- Eles estão sendo muito solidários comigo e sempre me deram o sentimento de que três anos não é o tempo que vou ficar aqui, sempre tive o sentimento de que irei ficar muito mais tempo. Estou amando meu emprego no Manchester United e eles sabem que se um dia me trouxerem um contrato, irei assiná-lo. Não preciso de meus assessores, irei assinar.

O Manchesteter United está em sexto no Campeonato Inglês, 13 pontos atrás do líder Chelsea, e enfrenta o Sunderland no Old Trafford na próxima segunda-feira.