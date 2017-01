Thiago Pinto de Brito foi atraído para a morte achando que iria fazer uma corrida, no bairro do Tenoné, em Belém.

Em 12 de janeiro, 2017

O mototaxista Thiago Pinto de Brito foi assassinado ontem à tarde na comunidade Fé em Deus, no bairro do Tenoné, em Belém. A motivação para o crime permanece misteriosa. No entanto, uma das suspeita é de que a vítima possa ter perdido a vida a mando do tráfico de drogas. O que a polícia já sabe que o rapaz foi atraído até o local depois de ser chamado para fazer uma corrida.