A operação tem o objetivo de identificar ilegalidades e irregularidades.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 10 de fevereiro, 2017 - 11h48 - Belém

O Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará) autuou diversos motoristas durante uma blitz para fiscalização de cronotacógrafos e taxímetros. A ação foi em conjunto com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará e a Polícia Militar.

A operação teve como objetivo identificar, no caso dos cronotacógrafos ou tacógrafos, se os instrumentos estão de acordo com a legislação e se há irregularidades, como ausência de lacre e certificado de verificação(válido pelo período de dois anos).

Edilson Amoras, gerente de instrumentos em exercício do Imetropará, explica que se trata de um equipamento de uso obrigatório em todos os veículos de transporte, com peso bruto acima de 4.536 kg ou com capacidade para mais de dez passageiros, fundamental para a segurança nas vias.

“Além de registrar informações do percurso, como respeito aos limites de velocidade e distância percorrida, o tacógrafo também registra o tempo de condução e descanso do motorista. Ele é considerado a “caixa preta” de caminhões, ônibus e vans escolares”, explica Amoras.

As equipes de fiscalização verificaram 46 veículos, emitiram sete autos de infração devido ao certificado vencido e sem ensaio do instrumento. No caso dos taxímetros, as equipes analisaram 29 veículos, mas não encontrou irregularidades.

A partir da autuação, os responsáveis pelos veículos têm o prazo de até 10 dias úteis para apresentar defesa junto ao Imetropará. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão, dobrando em caso de reincidência.