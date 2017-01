Portal ORM Já entrou em contato com a Semob e aguarda um posicionamento

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 09h36 - Belém

Por meio das redes sociais, muitos motoristas de Belém estão relamando na manhã desta terça-feira (17) que muitos semáforos na cidade estão desligados, prejudicando quem passa nesses locais.

Entre os locais mencionados pelos internautas no perfil @belemtransito estão a avenida Almirante Barroso com a Travessa Humaitá, no bairro do Marco, e a avenida Visconde de Souza Franco com a avenida Assis de Vasconcelos, no bairro do Reduto. Em outra postagem, uma internauta também denuncia que um semáforo na avenida Conselheiro Furtado com a travessa 14 de Abril, no bairro de São Brás, também está sem funcionar desde segunda-feira (16).

Por meio de nota, a Prefeitura de Belém disse que os semáforos nos trechos indicados podem ter apresentado mau funcionamento devido a uma queda de energo. A nota ressalta ainda que a SeMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) já acionou o setor responsável pela fiscalização de trânsito para reparar os equipamentos.