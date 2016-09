Melissa Guedes bombou nas redes após incentivar doações de sangue e de medula óssea

Por: O Globo

Em 06 de setembro, 2016 - 17h22 - Brasil

Rio - Depois de ficar uma semana sem acesso à internet pelo celular, a motorista de Uber Melissa Guedes pegou carona nas redes sociais para recuperar o tempo e o dinheiro perdidos. A sugestão veio de uma amiga, a designer gráfica Sandy Bahia, que ajudou Mel a fazer um anúncio do seu serviço, que inclui “buscar sua filha na night”, transportar cães, bicicletas e crianças devidamente acomodadas numa cadeirinha emprestada que ela guarda na mala do carro. As duas só não esperavam que a ideia fizesse tanto sucesso. De sexta-feira até ontem, foram quase 11 mil compartilhamentos no Facebook. A motorista, que há 18 anos doa sangue no Hemorio e ano passado se cadastrou no banco de medula óssea do Inca, resolveu usar a propaganda para incentivar os passageiros.

Ela promete que a viagem de ida para um doador é por sua conta. Se fechar um carro com quatro doadores, banca ida e volta. Mel não para de agendar corridas. De doadores, são 16 até agora.

— Tudo tomou uma proporção inesperada. No sábado, recebi mais de 500 mensagens de gente interessada em combinar corrida comigo. Respondi 350 e fui dormir às 4h30m. Tinha que trabalhar no dia seguinte. Rodo de domingo a domingo — conta Mel, de 38 anos, que mora com o filho de 12 anos na Vila da Penha.

Ela conta que trabalhou como assistente administrativa na Petrobras de 2011 a 2015. Foi demitida no fim do ano e, há dois meses e meio, entrou para o Uber. Antes de ligar o aplicativo, de manhã cedo, leva uma turma de passageiros do bairro onde mora até a Barra. Roda por lá e, por volta das 17h, retorna à Vila da Penha com os seus clientes fixos.

— Banco a casa sozinha. Depois daquela semana sem internet, fiquei quebrada. A Sandy me incentivou a divulgar meu trabalho em um grupo de desapegos do qual faço parte. Ela bolou o anúncio e eu fiz o texto. Aí bombou.

Mel ganhou clientes, fãs e haters também. Seu contato foi incluído num site de compra e venda como se ela estivesse negociando de carro a salgadinho. Ontem, o telefone não parou de tocar, apesar de no anúncio real ela avisar que o ideal é mandar mensagens, pois está sempre dirigindo.

EM BUSCA DE MAIS DOADORES

Sobre a doação de sangue, conta que faz isso há mais de 18 anos, periodicamente. No Inca, cadastrou-se em dezembro de 2014. Ela esperava mobilizar mais pessoas, diante do número de compartilhamentos que sua postagem alcançou:

— Doar sangue é uma questão minha e antiga. Resolvi incentivar os passageiros. Consegui 16 pessoas, mas ainda acho pouco.

Como não está conseguindo dar conta de todos os pedidos que tem recebido, Mel tem indicado as amigas para as corridas. Chegou a pensar em formar um grupo feminino de taxistas, mas diz que não tem talento para isso.

— Sou da parte operacional. Não me importo de trabalhar de madrugada, se estiver precisando de dinheiro. Já passei 15 horas dirigindo em um sábado. Foi bom financeiramente, mas fiquei destruída. Para honrar compromissos e agir corretamente, tem que trabalhar. Quando pego mulher, sempre pedem meu telefone e dizem que se sentem mais seguras — diz Mel, que trancou o curso de direito no 6º período, por questão financeira — Um dia eu termino.