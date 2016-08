Motorista do coletivo diz que motociclista avançou preferencial

Por: Redação ORM News com informações de Enize Vidigal (O Liberal)

Em 31 de agosto, 2016 - 22h58 - Polícia

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um ônibus no cruzamento da avenida Romulo Maiorana com a travessa Perebebuí, bairro do Marco. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (31).

Orivaldo Melo, funcionário da Companhia Paraense de Refrigerante (Compar), distribuidora da Coca-Cola, foi socorrido por uma ambulância após ser arremessado para a calçada depois que um ônibus se chocou com a motocicleta que ele pilotava. O condutor ficou bastante machucado, ele foi levado ao hospital Porto Dias. A motocicleta Honda vermelha de placas NSJ-7335 teve o bagageiro destruído.

O outro condutor envolvido no acidente disse que seguia pela Romulo Maiorana, no sentido centro da cidade, quando o motoqueiro cruzou a frente do ônibus da linha Curuçambá-UFPA pela Perebebuí. 'A preferência era minha. Eu saí da parada, onde apanhei passageiros (distante poucos metros do cruzamento), quando ele apareceu de repente, em alta velocidade', disse o motorista Joilson Costa.

Segundo o cobrador Janderson Lira, o motorista freou e tentou desviar o ônibus da direção do motociclista, mas o pára-choque dianteiro se chocou com a moto e o condutor foi projetado a cerca de três metros adiante do ponto do acidente. Os rodoviários pararam para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da perícia do Departamento de Trânsito do Pará (Detran).