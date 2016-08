David Matos foi atingido quando voltava de um jogo de futebol

Em 28 de agosto, 2016 - 09h21 - Polícia

O motociclista David Oliveira Matos, 28, morreu ao ser atingido por uma carreta no km-5 da rodovia BR-316, no sentido Ananindeua- Belém, após tombar com a motocicleta. O acidente aconteceu na noite de ontem, quando a vítima estava com um amigo na garupa. Os dois tinham acabado de sair de um jogo de futebol. O passageiro não sofreu nenhum ferimento e o condutor da carreta fugiu sem prestar assistência.

O rapaz que sobreviveu ao acidente estava abalado e não quis falar com a reportagem, mas ele relatou para amigos e para a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tinha acabado de sair de uma partida de futebol quando houve o acidente.

Ele contou que um veículo de marca Hilux parou de forma brusca na rodovia e, diante disso, o motociclista perdeu o controle da motocicleta e se desequilibrou. Na queda, o passageiro da moto caiu para trás enquanto o condutor tombou com a motocicleta.

Na ocasião, uma carreta passou em alta velocidade e esmagou a cabeça da vítima. Após o atropelamento o motorista da carreta seguiu na rodovia sem prestar assistência. Amigo da vítima, Wendel Rodrigues disse que estava abalado diante da tragédia, uma vez que minutos antes estava na companhia de David, disputando uma partida de futebol. “Ele saiu do jogo primeiro que eu e quando eu estava retornando para a minha casa enfrentei engarrafamento por causa do acidente. Quando eu vi vários amigos parados na pista logo percebi que se tratava de um de nós”, lamentou o jovem.

Familiares de David reclamaram da falta de iluminação na pista da rodovia BR-316 , pois atrapalha a visão dos motoristas. O caso deve ser investigado na Seccional de Ananindeua para que a polícia consiga identificar o motorista da carreta.