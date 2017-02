Uma das vítimas foi identificada como Bruno Vaz, soldado da aeronáutica

Por: Redação ORM News

15 de fevereiro, 2017 - Região Metropolitana

Um duplo homicídio na noite de ontem (14), na Avenida Independência, atrás do posto de gasolina Hanna, no loteamento Cristo Redentor, intrigou moradores da área. As vítimas Rafael Lameira Tavares, 24 anos e Bruno Vaz de Carvalho, soldado da aeronáutica de 19 anos, trafegavam de bicicleta pela Rua Castanhal quando foram surpreendidos por um motociclista armado.

O homem, que até o momento não foi identificado, já chegou efetuando disparos contra os jovens, sem possibilidade de defesa.

Rafael possuía uma tatuagem de palhaço na coxa, marca normalmente associada a delitos como roubo e morte de policiais.

De acordo com a polícia civil, o crime, que tem características claras de execução, está sendo investigado pela Divisão de Homicídios