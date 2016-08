Com o impacto da batida, ele parou debaixo do coletivo

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 09h03 - Belém

Um motociclista saiu ferido ao se chocar contra a traseira de um ônibus no início da manhã desta segunda-feira (29) na avenida Almirante Barroso, próximo a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém. Segundo informações da 8ª Aisp (Área Integrada de Segurança Pública), o motociclista tentou desviar de outro veículo e atingiu o ônibus.

Com o impacto da batida, ele parou debaixo do coletivo e teve ferimentos leves. O homem foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para um hospital.