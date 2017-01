O flagrante ocorreu no município de Marabá, sudeste do Pará

O condutor de uma motocicleta foi preso na madrugada desta sexta-feira (6), no município de Marabá, sudeste do Pará. Ele estava portando ilegalmente um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu no quilômetro 250 da BR-150, quando agentes da PRF realizavam ronda na rodovia e avistaram uma motocicleta, transitando com iluminação insuficiente e seu condutor sem o uso do capacete de segurança.

Durante a abordagem, ao ser realizada a revista pessoal no condutor, identificado como Elemuel Fernandes de Souza de Oliveira, que estava utilizando uma camisa de uma empresa de vigilância, foi encontrado na linha da cintura, um revólver calibre .38, com 5 munições de mesmo calibre.

Ao ser questionando sobre o porte do armamento, o condutor informou que havia comprado a arma e 4 munições pelo valor de R$ 1800,00 no quilômetro 30 da rodovia e depois comprou mais uma munição em Eldorado dos Carajás, de uma outra pessoa desconhecida e que trabalha como segurança a um ano e dois meses, porém não possui o curso de vigilante e a empresa não forneceu armamento, tendo ele que conseguir sozinho o mesmo e que nunca havia sido preso ou processado por este motivo.

Caracterizado o flagrante de crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, os agentes da PRF deram voz de prisão ao condutor e o encaminharam para a delegacia de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos legais cabíveis.