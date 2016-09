“Cianótipos” expõe obras de participantes de cursos e oficinas do Núcleo de Fotografia do Sesc Boulevard

O Centro cultural Sesc Boulevard, realiza hoje , às 10h, a abertura da mostra “Cianotipia | Alquimias em azul”. O evento conta com obras de Eliane Costa, Suelen Silva, Fabrizio Rodriguez, João Sanches, Iza Girard, Madalena D’ O Felinto, Rafael Fernando, Simone Machado, Te Ribeiro e Ursula Bahia, que fazem parte da ação “Desdobramentos”, que tem o objetivo de apresentar ao público acervos e resultados obtidos pelos participantes de cursos e oficinas que fazem parte da programação educativa do Núcleo de Fotografia do Sesc Boulevard.

