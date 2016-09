Exposição releva alquimias em azul

O Centro cultural Sesc Boulevard, realiza neste domingo (18) , às 10h, a abertura da mostra 'Cianotipia | Alquimias em azul'. O evento que conta com obras de Eliane Costa, Suelen Silva, Fabrizio Rodriguez, João Sanches, Iza Girard, Madalena D’ O Felinto, Rafael Fernando, Simone Machado , Te Ribeiro e Ursula Bahia, fazem parte da ação "Desdobramentos", que tem o objetivo de apresentar ao público acervos e resultados obtidos pelos participantes de cursos e oficinas que fazem parte da programação educativa do Núcleo de Fotografia do Sesc Boulevard.

Nesta mostra, estão presentes obras originais criadas pelos participantes do laboratório experimental de cianotipia realizado em junho com a orientação de Ionaldo Rodrigues.

A cianotipia foi um dos primeiros processos de impressão fotográfica em papel. Possui este nome porque as imagens assim produzidas apresentam-se em azul. Isto acontece pelo fato de se basear em sais de ferro e não prata. Também é conhecida como ferroprussiato ou "Blueprint".

Serviço- Desdobramentos- Mostra de Cianótipos, neste domingo (18), 10h, no Centro Cultural Sesc Boulevard ( Av. Boulevard Castilho França, 522/523). Entrada Franca. Informações: (91) 3224-5654 (Centro Cultural Sesc Boulevard).