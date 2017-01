Atirador ignora homens, mulheres e crianças e executa desafeto em estabelecimento de Ananindeua

Em 02 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

Um homem foi morto a tiros dentro de um salão de beleza, na noite da última sexta-feira (30), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Rogério Cláudio Silva da Gama estava dentro do estabelecimento havia poucos minutos quando o criminoso entrou, usando capacete e apontando uma pistola. Ele se aproximou da vítima e abriu fogo. Antes de ir embora, o atirador tomou a carteira e a chave do carro de Rogério. Vários clientes estavam no salão e ninguém mais foi ferido ou roubado. Segundo informações da polícia, o crime teve características de execução, mas a motivação ainda está sendo investigada.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.