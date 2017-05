Homem de 21 anos foi atingido na cabeça, na frente de dezenas de testemunhas, pouco depois das 21h

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Polícia

Um rapaz foi assassinado com um tiro na cabeça ontem à noite em uma praça no bairro Val-de-Cães, em Belém. Identificado como Laércio Carlos Menezes Siqueira Júnior, 21, ele chegou a correr para um campo de futebol de areia, mas foi alcançado e morto pelo criminoso. Segundo informações policiais, o crime tem características de execução. Uma equipe da Divisão de Homicídios deu início às investigações que poderão apontar a autoria e a motivação do crime.

A execução ocorreu por volta das 21h30, na praça do Marex, na avenida Júlio César. O local estava bastante movimentado, já que existem várias barracas de comida, bares e outros estabelecimentos comerciais na área.

