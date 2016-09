Na última cena, coronel se jogaria no rio atrás do filho Martim

Após a morte do ator Domingos Montagner, os autores e diretores de “Velho Chico” (Rede Globo/TV Liberal) ainda não decidiram qual vai ser o destino de Santo na novela. Segundo a coluna “Telinha”, do jornal “Extra”, fontes que trabalham na produção da trama contaram que o artista só não gravou três cenas da reta final da história. De acordo com a publicação, não se sabe ao certo se as últimas sequências de Domingos serão exibidas. Nas imagens, ele e Tereza (Camila Pitanga) teriam uma nova cena de amor às margens do Rio São Francisco.

