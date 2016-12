Blogueiro Walter Etna Duvall foi assassinado dentro da casa dele na zona rural do município

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 29 de dezembro, 2016 - 10h04 - Polícia

A Polícia Civil do município de Abel Figuiredo, sudeste paraense, investiga a morte do angolano Walter Etna Duvall, assassinado na noite da última terça-feira (27) dentro da casa dele na zona rural do município. Homens armados invadiram a residência e balearam o angolano várias vezes.

Walter Etna Duvall era conhecido em Abel Figueiredo pelas críticas à atual gestão do atual prefeito do município. Em postagens feitas em seu blog, Walter criticava a falta de pagamento aos servidores do município, assim como o não pagamento do 13º salário. Ele também mencionava situações problemáticas do município em questões de saúde, saneamento e segurança pública.

Protesto

Ontem (28) servidores de Abel Figueiredo protestaram contra o atraso de salários e outros problemas. O diretor de delegacias do interior, delegado João Bosco, disse que a Polícia investiga o caso e nenhuma linha de investigação foi descartada.

'A delegacia geral está acompanhando o caso. Já determinei que uma equipe de policiais de Marabá se desloquem para Abel Figueiredo para auxiliar nas investigações', disse Bosco. Procurado pela reportagem, o Sindicato dos Jornalistas do Pará, Sinjor-Pa, disse que acompanha o caso e que hoje deverá emitir nota sobre o assunto.