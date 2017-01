Perda: Teori Zavascki estavam em avião que caiu na costa de Paraty, no Rio

Por: São Paulo e Brasília; Agência Estado

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

O ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato na Corte, morreu ontem à tarde, após a queda de um avião de pequeno porte na costa de Paraty, no Rio de Janeiro. O acidente que o vitimou causou comoção e perplexidade nos meios jurídico e político do País.

Condutor da maior investigação envolvendo políticos e autoridades com foro privilegiado, o ministro morreu quando finalizava a análise de 900 depoimentos de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, a mais esperada delação até o momento.