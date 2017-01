Sargento foi atingido por oito tiros e ficou um mês internado

Por: Redação ORM News com informações de Nathana Simões (O Liberal)

Em 08 de janeiro, 2017 - 13h07 - Polícia

Morreu, neste domingo (08), o 3º sargento Mário Jorge Conceição Nunes, 48 anos. Ele estava um mês internado, após ser atingido por oito disparos enquanto esperava o ônibus, no Centro Comercial de Belém. O policial teve a arma roubada. Uma pessoa foi presa. Sargento Mário atuava há 21 anos na corporação, estava lotado no 24°BPM e possuía em seu quadro funcional referências elogiadas.

A vítima estava na Boulevard Castilhos França, próximo à Avenida Presidente Vargas na noite do dia 8 de dezembro, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele. O sargento da PM do Pará Mário Jorge Conceição Nunes, 48 anos, foi baleado e teve a pistola roubada.

Sargento Mário foi atingido por oito disparos de arma de fogo, no abdômen, ombro e perna. Na ocasião, o cabo Cléber Barbosa e o soldado Júnior Moura, da 1ª Companhia do 2º Batalhão socorreram o colega na viatura 0211. Ele foi levado ao Hospital Saúde da Mulher, onde foi submetido à cirurgia e permaneceu internado até hoje.

A Polícia Militar do Pará emitiu uma nota confirmando o falecimento e lamentou a morte do sargento. 'A PM informa a morte do sargento Mário Jorge Nunes, neste domingo, 08. O militar estava internado em um hospital particular desde a noite do dia 08 de dezembro, após ser vítima de disparos, na Avenida Presidente Vargas. O graduado, que há 21 anos atuava na Corporação, estava lotado no 24°BPM e possuía em seu quadro funcional diversas referências elogiosas', diz a nota.

Os familiares do policial estão recebendo apoio psicossocial do Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social da PM. O velório e enterro estão sendo providenciados pelo Fundo de Assistência Social.

A PM informou ainda que o autor dos tiros, um homem identificado como Darckson, foi preso no dia do crime. No entanto, a Polícia Civil dá continuidade as investigações, junto à Corregedoria da Corporação que também apura o caso.