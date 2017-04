PROVIDENTINO: Pároco do bairro da Terra Firme será sepultado hoje, às 11 horas, em Belém

A Arquidiocese de Belém está de luto. Morreu ontem, às 9h, aos 65 anos de idade, o cônego Djalma Lopes da Costa, vítima de múltiplas complicações em razão do diabetes. Ele estava internado há mais de 30 dias no Hospital Saúde da Mulher, no bairro do Marco, em Belém.

Integrante do Movimento Providentino da Arquidiocese de Belém, do qual exerceu a função de diretor geral, o cônego exercia as funções de pároco da Paróquia São Domingos de Gusmão, no bairro da Terra Firme, em Belém; assessor da Equipe Arquidiocesana de Pastoral do Dízimo e da Pastoral Familiar Arquidiocesana e, no Cabido Catedral, cuidava dos assuntos referentes ao cárcere (cônego penitenciário).