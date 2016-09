Ele atuou nas novelas “Salve Jorge” e “Caminho das Índias”

Em 15 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Famosos e colegas de trabalho lamentaram ontem, o falecimento do ator e roteirista Duda Ribeiro, 54 anos. Duda, que atuou em novelas como “Paraíso”, “Caminho das Índias” e “Salve Jorge”, perdeu a batalha contra o câncer, diagnosticado em 2010. Seu último trabalho na TV foi no seriado “Vai Que Cola, do Multishow”. No cinema, participou dos longas “Assalto ao Banco Central” e “Heleno”. Duda deixa dois filhos, Júlia, de 16 anos, e Felipe, de 14.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.