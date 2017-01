Ele está na lista de passageiros do avião de pequeno porte que caiu em Paraty

Em 19 de janeiro, 2017 - 17h00 - Brasil

Confirmado pelo corpo de bombeiros, o nome do Ministro do STF Teori Zavascki está na lista de passageiros que estavam a bordo do avião de pequeno porte que caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro. Segundo informações, haviam quatro pessoas a bordo e não há sobreviventes.

O Ministro, que tinha 68 anos, era o Relator da operação Lava Jato no STF. O magistrado estava na Suprema Corte há cinco anos. Ele viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro quando o avião que estava caiu no mar na tarde desta quinta-feira (19).

O Filho de Teori Zavascki, Francisco Prehn Zavascki, às 17h22, postou em seu Facebook que seu pai estava no avião no momento do acidente.

Logo após, às 18h05, Francisco confirmou por meio da mesma rede social que o ministro havia falecido na queda do avião.