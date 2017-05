Professor, ele serviu aos presidentes JK e Figueiredo. também presidiu a conferência mundial da Unesco.

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Morreu ontem no Rio de Janeiro o escritor e ex-ministro da Educação Eduardo Portella, ocupante da cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Portella, de 88 anos, havia sido internado na segunda-feira (1) no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio.

Nascido em Salvador (BA) em 8 de outubro de 1932, Eduardo Mattos Portella integrou o gabinete civil do presidente Juscelino Kubitschek, foi ministro da Educação no governo João Figueiredo, de 15 de março de 1979 a 26 de novembro de 1980, lutando pela anistia: “O que me deixou contente foi ter sido convidado a ser ministro da Abertura.

