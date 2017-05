O músico estava internado para tratamento de uma pneumonia no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Show

O sambista Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal, faleceu ontem aos 70 anos. Ele estava internado para tratamento de uma pneumonia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, na zona norte do Rio, desde março. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada pela equipe do músico. As informações são do G1, portal de notícias da Rede Globo.

Em junho do ano passado, o sambista já havia informado por meio de um comunicado que estava tratando uma insuficiência renal crônica, motivo que o obrigou a se afastar dos palcos.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.