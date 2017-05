Ela tinha 83 anos e escreveu três livros, o último contava a história de uma suicida

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Trágica coincidência. No momento em que a editora Companhia das Letras coloca nas livrarias o livro “A Oeste do Éden” (tradução de Denise Bottmann, 376 págs., R$ 64,90), sua autora, a norte-americana Jean Stein, acaba de cometer suicídio. Ela se atirou do 15.º andar de um prédio no Upper East Side e foi encontrada às 10h30 de domingo no terraço do oitavo andar do edifício, na praça Gracie, em Nova York. Stein, 83, nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 1934, foi editora da Paris Review e era um nome respeitado entre a intelectualidade norte-americana. Ela sofria de depressão e já tentara o suicídio antes.