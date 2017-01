Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), trânsito ficou lento no local

Em 12 de janeiro, 2017 - Região Metropolitana

Atualizada às 18h36

Um grupo de moradores de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, interditou o quilômetro 16 da rodovia BR-316 nesta quinta-feira (12), próximo à entrada da ocupação Che Guevara, para protestar contra o fechamento de uma escola municipal.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trânsito ficou lento no local, mas já foi liberado. O protesto foi no sentido Belém - Marituba da via.