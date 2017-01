A vítima estava trajando uma camisa de cor laranja e uma bermuda preta

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima/O Liberal

Em 15 de janeiro, 2017 - 17h35 - Polícia

Moradores da ocupação conhecida como 'Portelinha', no bairro do Tapanã, em Belém, encontraram o corpo de um homem em estado de decomposição na tarde deste domingo (15). A Polícia Militar foi acionada após receber um chamado do Ciop (Centro Integrado de Operações).

Segundo informações do soldado Gustavo Silva do 24º Batalhão da Polícia Militar, foram os próprios moradores que encontraram o corpo. “Várias pessoas já vieram olhar, mas ninguém reconhece. Até porque está difícil de identificar em decorrência do avançado estado de decomposição. O rosto dele está irreconhecível”, disse ele. A vítima estava trajando uma camisa de cor laranja e uma bermuda preta.

Após o trabalho de levantamento de local o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar pelo exame de necropsia.