A manifestação é pela melhoria de ruas e saneamento básico.

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 09h27 - Região Metropolitana

Na manhã de hoje, moradores do Jardim 28 de agosto fecharam a rotatória do Conjunto 40h, no bairro do Coqueiro. Eles protestam pela melhoria das ruas, saneamento básico e por uma obra inacabada que deu início em 2016 e até agora não foi concluída. Pneus e objetos foram colocados e queimados no meio da rotatória, impedindo a passagem de pessoas e veículos. Segundo informações, a manifestação continuará até a devida providência das autoridades.