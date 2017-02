Foram mais de 200 orientações com distribuição de material educativo sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

Foram oferecidos para os moradores de Tailândia, nordeste do Estado, 46 testes rápidos para HIV e Sífilis, além de mais de 200 orientações com distribuição de material educativo sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). A ação “Aproveite o carnaval com segurança” foi realizada na tarde deste domingo (19), na Praça do Povo, centro da cidade. Técnicos do hospital também abordaram informações sobre a importância do combate ao mosquito Aedes Aegypti, que transmiste dengue, zika e chicungunya.

A finalidade foi de alertar os foliões sobre os cuidados com a saúde, sobre a importância da prática de sexo seguro e do uso de preservativo em todas as relações sexuais. Os profissionais da saúde intensificaram as orientações sobre as ferramentas disponíveis nas unidades de saúde, para que as pessoas conheçam os serviços oferecidos pelo hospital e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

A ação conjunta é realização da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), e Hospital Geral de Tailândia (HGT).