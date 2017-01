Segundo eles, a falta de sinalização tem provocado acidentes frequentes

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 10h49 - Belém

Moradores do distrito de Outeiro, em Belém, bloquearam com paus e pneus a Estrada da Fama, na manhã desta quarta-feira (18). Eles dizem estar cansados de esperar pelas promessas das autoridades locais em colocar a sinalização e iluminação na via.

A aposentada Rosana Martins, moradora do local a mais de 20 anos, reclama da situação. “Quem vem de outros bairros e passa por aqui, é certeza que vai acontecer um acidente. Principalmente com os motociclistas, pois eles não diminuem a velocidade e passam sem parar”.

Segundo ela, já foram feitas solicitações à prefeitura. “Procuramos diversas vezes os órgãos competentes, mas apenas prometem que virão aqui para fazer algo. É um descaso total. Nós queremos que seja feita a sinalização aqui para melhorar o local”, conclui.

O ORM News já entrou e contato com a Prefeitura de Belém e aguarda o posicionamento.