Lixo, matagal, procriação de mosquito da dengue e até animais mortos teriam sido encontrados próximo ao local

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h24 - Saúde

O Centro de Saúde Dr Carlos Guimarães, localizado na Cidade Nova 8, estaria abandonado pelo poder público de acordo com uma denúncia recebida pelo Portal ORM News. Segundo o guia de turismo, Pedro Pimentel, que mora próximo ao Centro, não estariam sendo feitas roçagens ao redor da unidade, o que estaria gerando muito lixo. De acordo com Pedro, até fezes de animais teriam sido encontradas em frente ao posto.





"Infelizmente o poder público deixou abandonado aqui e a situação está cada vez pior. Quando se trata de higiente e atendimento do centro de saúde, então, nem se fale, é pior ainda. Agora o matagal tomou conta e os gatos fazem até fezes em todos os lugares", afirmou o guia turístico.





Ainda de acordo com o morador, uma das situações que mais o preocuparam foi ter encontrado animais mortos nas proximidades da unidade de saúde. "Tá fazendo uma semana que eu tirei dois gatinhos mortos que estavam na frente do portão do centro. Eu mesmo tirei e levei para longe, pra jogar em um lixo. Ninguém do centro se pronunciou", relatou. Pedro ainda acrescentou que por conta da falta de higienização, o ambiente tem se tornado foco de procriação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor de inúmeras doenças, como a dengue. "Há uma praça abandonada ao lado do Centro de Saúde entre a We-53 e a We-52, propiciando foco de mosquitos da dengue e até procriação de caramujos africanos", alarmou o morador.

Outro lado:

Em nota, A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), através da direção do Centro de Saúde da Cidade Nova 8, informa que não procede que existam animais mortos na área externa da unidade, conforme a denúncia cita. A Sesau afirmou ao Portal ORM News que a limpeza do local já foi providenciada.