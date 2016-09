“Nosso Fiel Traidor”, baseado no best-seller de John le Carré, conta a história de um casal que se envolve com a máfia

Em 02 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Com direção de Susanna White (Generation Kill) e roteiro de Hossein Amini (Drive), o filme “Nosso Fiel Traidor” (Our Kind Of Traitor, 2016, UE) é uma adaptação do best-seller homônimo de John le Carré. A trama de espionagem, com estreia prevista para o dia 6 de outubro no Brasil, revela a história do casal inglês Perry (Ewan McGregor, Jack, O Caçador de Gigantes) e Gail (Naomie Harris, 007 Contra Spectre), que conhece o carismático russo Dima (Stellan Skarsgård, River). No entanto, o novo amigo tem um grande segredo a revelar: ele é chefe da lavagem de dinheiro na máfia russa. E quando Dima pede sua ajuda para entregar informações confidenciais ao Serviço Secreto Britânico (MI6), Perry e Gail entram em um perigoso mundo de espionagem internacional.

“Um dos pontos fortes do trabalho de John le Carré é que ele incorpora temas muito importantes em uma montanha russa de suspense.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.