Vanessa saiu da penitenciária e foi para porto de galinhas

Em 06 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Quase um mês após deixar a prisão, Vanessa Alcântara embarcou para Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde curte um momento de férias. A modelo, que passou quatro meses detida após ser acusada de agredir uma escrivã e de porte de drogas, falou sobre viagem depois do período reclusa.

“Depois de uma experiência obscura, nada como entrar em contato com a natureza, sentir a água, as vibrações das ondas, e admirar esse cenário incrível. Tudo isso me ajuda a superar os momentos nada bons que passei confinada injustamente. Agora é o momento de respirar novos ares e pensar em tudo, fazer uma profunda reflexão”, afirmou a modelo.

Vanessa fez diversos cliques durante seu passeio na região. Nas imagens, a modelo mostrou o corpão e posou de fio-dental enquanto visitava praias e o manguezal.

