Jovem foi passou por cirurgia no cérebro em caráter de urgência

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 19h41 - Belém

A modelo Yasmin Engelke, 20 anos, precisa de doações de sangue. A jovem foi operada de urgência para a correção de um problema no cérebro. Os médicos ainda realizam exames para fechar um diagnóstico, mas a suspeita é que seja uma bactéria que afetou essa área.

Engelke é estudante do curso de medicina veterinária e Miss Ilha do Marajó 2016. Ela está internada no HSM (Hospital Saúde da Mulher). A jovem já foi operada e, segundo amigos, seu estado é considerado estável.

Assim que souberam do problema de saúde, os amigos começaram uma campanha nas redes sociais pedindo doação de sangue para a modelo.

Quem puder ajudá-la basta seguir as orientações abaixo:



Ir até o Hemopa: Tv. Padre Eutíquio, 2109 - Batista Campos. Telefone: (91) 3242-9100

Horário: 8h às 16h

Doações em nome de: Yasmin Engelke (Hospital Saúde da Mulher UTI-4B leito-16)

As doações podem ser de qualquer tipo de sangue