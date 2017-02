Aryane Steinkopf vai para Tulun com o marido ficar em hotel naturista, fazer sexo e andar nua

Em 21 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Aryane Steinkopf está com a sua rotina em tempo integral dedicada à maternidade. A nutricionista, que se tornou mamãe de Aarão há quatro meses, revelou nos bastidores do Paparazzo que por enquanto o sexo com o marido, Beto Malfacini, só rola “rapidinho”.

Mas, ao ser questionada sobre fantasias sexuais, ela conta que já planeja a primeira viagem romântica para quando filho deixar de mamar, aos seis meses. Os dois terão uma “nova lua de mel” em um hotel natuista para apimentar a relação.

